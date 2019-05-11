Büyüksimitci: “Annelerimiz Toplumun Temel Direğidir”

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yeryüzünün en anlamlı ve en güçlü sevgisinin annelerle çocukları arasında bulunduğunu ifade ederek, “Bireylerin yetişmesinde en büyük pay annelere ait olduğuna göre toplumların mimarı da onlardır. Annelerin yüreğindeki sevgi, dünyanın en büyük gücüdür. Anne ile çocuk arasındaki sevgi ve merhamet duyguları hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Anneler, toplumun temel direğidir.” dedi.

Başkan Büyüksimitci mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bir milletin temelini aile meydana getirdiği gibi, ailenin temelinde de esas olan annelerimizdir. Sağlıklı bir toplum için, sağlıklı çocuk ve gençlerin yetişmesi de büyük oranda annelere ve aile ortamına bağlıdır. Anneler, kendi çocuklarıyla beraber aslında toplumun da geleceğini şekillendirenlerdir. O nedenle bir anlamda en büyük öğretmendir. Ailelerin temel direği annelerimizin elleri, iş dünyasında da üretimin ve bereketin adıdır. Girişimci annelerimiz, genç kızlarımız için bu alanda en güzel rol modeldir. Bu düşüncelerle başta, bu vatan için evlatlarını toprağa veren şehit annelerimiz olmak üzere, tüm annelerimizin bu güzel günün kutluyor, hepsine saygı, minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.”