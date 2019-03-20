Büyüksimitci, “Bankalarımızın da Desteği İle 30 Bin İstihdam Sözümüzü Yerine Getireceğiz”

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Genel Müdür Yardımcılarının katılımı KAYSO Konferans Salonunda düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, sıkıntılı süreçte iş dünyasına ve sanayicilere verdikleri desteklerden dolayı Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan ve ekibine teşekkür etti.

Türkiye'nin geçen yıl Ağustos ayında başlayan ekonomik çalkantılardan çıkmasına diğer kamu bankaları ile birlikte Halk Bankası'nın çok büyük destekleri olduğunu açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Bu destekleri Kayseri olarak biz hissettik. Sağ olsunlar bu sıkıntılı süreçte iş adamlarımızın ve sanayicilerimizin yanında oldular. Halkbank ve kamu bankalarımızın sıkı duruşları ile kredi maliyetlerin düşmeye başladığını ve finansa erişimin rahatlamaya başladığını düşünüyorum” dedi.

Çözülmesi gereken bir konu daha olduğunu açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Şimdi önümüzde İstihdam konusu var. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza 30 bin istihdam sözü verdik. Bunu da Allah'ın izni ile yapacağımıza inanıyorum. Kayseri olarak 2017 yılında başlatılan istihdam seferberliğinde Türkiye'de 10. il olmuştuk. İnşallah 2019 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda yapılan istihdam seferberliğine Kayseri olarak yine büyük katkı vereceğiz” diye konuştu.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise, iş dünyasının yanında olduğunu her zaman hissettiren Halk Bankası'na teşekkür ederek, “Biz kötü günde yanımızda olanları asla unutmayız. Diğer banklardan aynı yakınlığı hissedemedik, ama Halk Bankası'nı bu süreçte her zaman yanımızda hissettik” dedi.

İstihdam seferberliği kapsamında Kayseri olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 30 bin istihdam sözü verdiklerini hatırlatan Gülsoy, Halk Bankası'nın vereceği kredilerle bu sözü yerine getireceklerini söyledi.

Son olarak kürsüye gelen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, iş dünyası ve finans kuruluşlarının aynı gemide olduğunu belirterek, “Biz birbirimizin rakibi değil, tamamlayıcısıyız. Et ve tırnak gibiyiz. Özellikle geçen yıl Ağustos ayında başlayan dalgalanmalara karşı bizim gibi milli kuruluşlara çok ihtiyaç olduğunun farkındayız. İstihdama ve ihracata katkı sağlamanın yolunun da bir araya gelip istişare kültüründen geçtiğini düşünüyoruz. Bugün bunun için buradayız. İş dünyası ile bir araya gelmeye, yüz yüze görüşmeye önem veriyoruz” dedi.

Çalkantılı süreçte özel sermeyeli bankaların biraz tereddüt yaşadıklarını ancak şu anda normale döndüklerini ifade eden Arslan, kamu bankalarının Cumhurbaşkanından aldıkları cesaretle kaynaklarını iş dünyasının yanında olmaya sevk ettiklerini söyledi.

Sunum eşliğinde katılımcılara Halk Bankasının çalışmaları hakkında bilgi veren Aslan, Kayseri Bölgeye bağlı 26 şube ve 398 çalışanla hizmet verdiklerini, toplam kredi hacminin 4,3 milyar TL olduğu Kayseri Bölgesinde, son 5 yılda ticari nakdi kredilerinin yüzde 95,1 oranında (1,7 milyar TL) artarak, 3,4 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

Genel bilgilendirme ve soru cevap kısmının ardından ikili görüşmelere geçildi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Genel Müdürü Yardımcıları ile gerçekleştirilen ikili görüşmelerinin ardından toplantı sona erdi.