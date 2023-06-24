Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Kayseri'mizin ortak sorunlarını istişare içerisinde takip etmeliyiz” dedi.

KAYSO Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan'ın katılımı ile KAYSO meclis salonunda gerçekleştirildi. İncesu OSB Başkanı İrfan Püsküllü'nün sunum yaptığı toplantıya; KAYSO meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya, geçtiğimiz ay tamamlanan seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyerek, “Seçim sürecinin tamamlandığına göre bundan sonraki süreçte ekonominin ve sanayicilerimizin sorunlarına tekrar hep birlikte eğilmeli ve sorunlarımıza önem derecesine göre çözüm aramalıyız” dedi. Özkaya, Türk sanayisinin uluslararası rekabet gücünü destekleyecek ve zayıf halkalarını güçlendirecek yapısal politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, sağlıklı ve sürdürülebilir bir Türkiye ekonomisi için stratejik bir plan oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Krediye erişim ve faiz oranlarının sıkıntılı bir hal aldığını dile getiren Özkaya, “Ticari kredi kartlarına uygulanan taksit sınırlandırması kaldırılmalı ve bankalara uygulanan menkul kıymet tesisi yeniden gözden geçirilerek gevşetilmelidir. Aynı zamanda kredi kartı kullanımının kayıt dışı ile mücadelede en etkin yol olduğu unutulmamalıdır” dedi. Enflasyonla mücadelenin en acil konuların başında geldiğini belirten Özkaya şunları söyledi: “Enflasyonla mücadelede verilecek mesajlar herkesi yakından ilgilendirirken, üretim artışı, istihdam artışı ve alım gücünün artırılmasına yönelik çabalarda izlenecek yol haritası önem kazanmıştır. Enflasyonu tetikleyecek, algı oluşturacak geleceğe yönelik açıklamalar yapmaktan imtina etmeliyiz”

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olması temennisinde bulunarak, sanayiciler olarak, tam bağımsız ve daha müreffeh bir ülke için Cumhuriyetin 100. yılında, hükümetin de desteği ile yatırıma, üretime, istihdama ve ihracata var güçleri ile devam edeceklerini söyledi.

Başkan Büyüksimitci, Yeni dönem Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak görev alan Mehmet Özhaseki başta olmak üzere, bakan yardımcılığı görevine atanan Kayserili hemşehrilerimizi tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisindeki komisyonlarda görev alan Kayserili milletvekillerini de tebrik eden Başkan Büyüksimitci, “Bu dönemde Kayseri ile ilgili yapılacak çok iş var. Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcılarımız ve komisyonlarda görev alan milletvekillerimizle ortak akıl içerisinde, Kayserimizin ihtiyaçlarını belirleyerek, belirlenen konuların istişare ile Ankara'da takibini yapmamız gerekiyor. Bu konuda tüm Kayserili hemşehrilerimizin katkılarını bekliyoruz. Verecekleri katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

31 Mayıs'ta yapılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 79. Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Büyüksimitci, “Güven tazeleyen Başkanımız Sn. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Şahsımı da TOBB Yönetim Kurulu Üyeliğine 2. kez layık gören Sayın Başkanımıza ve TOBB delegelerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Merkez Bankasının faiz kararını değerlendiren Büyüksimitci, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Mart 2021'den bu yana ilk kez politika faizinde artırıma giderek, yüzde 8,5 seviyesinde olan faizi 6,5 puan artışla yüzde 15'e çıkardı. Bu kararı finansal istikrarın sağlanmasına ve istikrarlı bir şekilde sürdürülmesine dönük atılmış bir adım olarak görüyoruz. Enflasyonla mücadelede topyekün bir politika uygulanması ve para politikasını tamamlayıcı diğer unsurların da hızlıca hayata geçirilmesi, piyasaların motivasyonunu ve öngörülebilirliğini artıracaktır. Bununla birlikte bankaların kredi süreçlerinin olağan akışına dönmesi de sanayicilerimizin finansmana erişimi açısından son derece önemli. İnanıyoruz ki, bu süreçte ortaya konulacak öngörülebilir ve kolay anlaşılır bir ekonomi programı reel sektörün önünü açacaktır” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) “Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2022” araştırmasında listeye giren Kayserili firmaları kutlayan Büyüksimitci, “TİM tarafından açıklanan araştırmaya göre ilk 1000'de 17 firmamız görünüyor ancak, ihracatçılar Meclisi listesinde yer almayan ve Kayseri Serbest Bölgemizde faaliyet gösteren 4 firmamız daha var. Bunlarla birlikte ilk 1000'de Kayseri'den toplam 21 firmamız yer almış oldu. Ben bu vesile ile listeye giren firmalarımız başta olmak üzere, üreterek ve ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sunan tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından başlatılan konut seferberliği kampanyasının 30 Haziran itibari ile sona ereceğini hatırlatan Büyüksimitci şunları söyledi; “Kampanyamızda artık son haftaya girmiş bulunuyoruz. Kredi kartı ile bağış yapma imkanı olduğunu daha önce açıklamıştım. Ben bir kez daha tüm hemşehrilerimizi, siz değerli üyelerimizi ve hayırseverlerimizi bir tuğla da olsa kampanyamıza katkı sunmaya davet ediyorum”

Meclis üyelerinin yaklaşan Kurban Bayramını da kutlayan Başkan Büyüksimitci, “Ben şimdiden Kurban Bayramınızı canı gönülden kutluyorum. Bayram tatili 9 gün olarak belirlendi. Bu fırsatı değerlendirmek isteyenler olacaktır. Yola çıkacaklardan dikkatli olmalarını özellikle istirham ediyorum. Sevdiklerinizle birlikte kazasız, belasız bir bayram diliyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.

Son olarak kürsüye gelen İncesu OSB Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Püsküllü, sunum eşliğinde katılımcılara İncesu OSB hakkında bilgiler verdi. Önümüzdeki ay yapılacak sanayi parseli ihalesi hakkında da bilgi veren Püsküllü, “İncesu OSB mevcut alanı içerisinde yeni üretilen 16 adet sanayi parselini 19 Temmuz 2023 tarihinde yapacağımız ihale ile tahsis edeceğiz. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen sanayicilerimiz incesuosb.org.tr web sitemizden ya da bölge müdürlüğümüzü arayarak bilgi alabilirler” şeklinde sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından günün anısına İncesu OSB Başkanı İrfan Püsküllü'ye KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Meclis Başkanı Abidin Özkaya tarafından plaket takdim edildi.