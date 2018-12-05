Büyüksimitçi: “Türkiye başarıyı genç mühendisler eliyle yakalayacaktır”

Erciyes Mühendislik Zirvesi düzenlendi. Zirveye panelist olarak katılan Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, genç mühendislere Kayseri Sanayisi Odası ve Kayseri sanayisi hakkında bilgiler vererek, deneyimlerini paylaştı.

Erciyes Mühendislik Zirvesinin her sene daha profesyonel ve daha geniş katılımlı yapılmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Başkan Büyüksimitci, artık bu zirvenin uluslararası alana taşınması gerektiğini belirterek, programın hazırlanmasında tüm emeği geçenlere teşekkür edip, Kayseri Sanayi Odası olarak bu konuda desteğe her zaman hazır olduklarını söyledi.

Kayseri'nin1926 yılında devlet yatırımları ile başlayan sanayileşme sürecini anlatan Başkan Büyüksimitci, Kayseri'nin sahip olduğu büyük sanayi kuruluşları ile Türkiye'deki iller arasında yedinci, markalaşma becerisi ve yenilik, sıralamasında dördüncü, patent tescili sıralamasında beşinci, rekabet edebilirlikte ve ihracatta 12. sırada olduğunu söyledi.

Kayseri'den 169 ülkeye ihracat yapıldığını açıklayan Başkan Büyüksimitci, 2018 yılını 2.2 milyar dolar civarında bir ihracat rakamı ile kapatacaklarını belirterek, bu rakamları daha da yukarılara çekmek için elbirliği ile çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de sanayileşmenin mantığının artık değişmesi gerektiğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, tüm Türkiye'nin topyekûn kalkınabilmesi açısından endüstri, üniversite ve bilgi altyapısı olan Kayseri ve Konya gibi illerde stratejik yatırımlar yapılması gerektiğini söyledi. Devletin bir takım bölgelerde zorlayarak teşvikler verdiğini ancak buralarda sanayi yatırımlarının gelişmediğini ifade eden Başkan Büyüksimitci, Kayseri gibi illere yapılacak yatırımın etrafındaki 15-20 ile direk katkı sağlayacağını kaydetti.

Yerli otomobil yatırımının da bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Büyüksimitci, bu tür yatırımların illaki limanda olması gerekmediğini, bunun Avrupa ve Amerika'da birçok örneği olduğunu belirterek, artık nakliyenin çok geliştiğini, Türkiye'den dünyanın her yerine rahatlıkla ürün gönderilebildiğini anlattı.

Yerli ve milli otomobil yatırımı için Kayseri'den istenildiği kadar arsa vermeye hazır olduklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, bilgi altyapısı olarak üniversitelerin hazır olduğunu, bunun için ısrar etmeye devam edeceklerini vurguladı.

Dünyada inanılmaz bir değişim ve dönüşüm yaşandığına dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, Türkiye'nin bu dönüşümü mutlaka yakalaması gerektiğini, bunu da genç mühendislerle yapacaklarına inancının tam olduğu söyledi.

Öğrencilere bir takım tavsiyelerde de bulunun Başkan Büyüksimitci, 4. Sanayi Devrimini kaçırmamız gerektiğini, genç mühendislerin mutlaka ileri malzemeler, yapay zeka, Büyük veri, siber güvenlik, nano teknoloji, robot teknolojileri, yenilenebilir enerji, sanal gerçeklik ve sensörler gibi belirli konularda yüksek lisans yapmaları, imkanı olanların doktoraya devam etmeleri, sorgulayan ve araştırmacı olmaları gerektiğini vurgulayarak, bunları yapanların rakiplerine büyük bir fark atacağını sözlerine ekledi.