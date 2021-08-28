Büyüksimitci ve Özdoğan'dan '30 Ağustos' mesajı

KAYSO Başkanı Büyüksimitci, mesajında, zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99. yılını kutlayarak, Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun, 30 Ağustos 1922'de yazdığı kahramanlık destanının asla unutulmayacağını söyledi. Başkan Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birisidir. Tarihimiz göstermiştir ki, milletimiz hiç kimsenin boyunduruğu altında, tutsaklık içerisinde yaşamamıştır, yaşayamaz. En zor şartlar altında kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi bunun en güzel örneğidir. Bizlerde ecdadımızın kurduğu bu büyük ülkeyi, her alanda en ön sıraya taşıma gayretindeyiz. Bugün bize düşen, ülkemizin hedeflerine ulaşması için canla başla çalışmak, bu ruh ve şuuru gelecek nesillere aktarmaktır. Aziz Türk milletinin, kahraman ordusuyla tek bir yürek halinde verdiği bu zorlu mücadele ile elde ettiği kazanımları koruyarak, çağdaş uygarlık yolunda yürümeye devam etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm üyelerimizin ve halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik ediyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

Özdoğan: "Zaferlerle dolu şanlı bir tarihe sahibiz"

Hacılar Belediye Başkanı Av Bilal Özdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. Yılını kutladı. 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz diyen Başkanı Özdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki inanç, irade ve kararlılığını bütün dünyaya gösterdiği bu zafer, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun en önemli aşamalarındandır. 30 Ağustos'ta elde edilen bu destansı zaferle birlikte, hepimizin ortak mirası olan Cumhuriyetimizin temelleri de atılmıştır. Şanlı bayrağımızın altında özgürce yaşamamıza imkan sağlayan kahraman ecdadımızdan aldığımız güçle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği yolda kararlı bir şekilde ilerlemeye ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışacağız. Aziz milletimiz "Tek Millet, tek Bayrak, tek Vatan, tek Devlet” ilkesiyle, dün Çanakkale'de, İstiklal Harbinde olduğu gibi bu gün de Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik saldırılara karşı geçmişten aldığı ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama, azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."