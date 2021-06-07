Büyüleyen mesire alanı doğal hayat ve yeşilliği ile ilgi odağı

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Büyüleyen mesire alanı, doğal hayat ve yeşil manzarasıyla vatandaşların ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Develi ilçesine bağlı Soysallı mahallesinde bulunan Büyüleyen mesire alanı, pandemide yeni kararların alınması ve yaz mevsiminin gelişi ile birlikte vatandaşların uğrak alanları arasına girdi. Doğal yaşam alanında çocukların hayvanlarla ilgilenebildiği, Erciyes Dağı'ndan eriyen kar sularının serinlettiği Büyüleyen mesire alanı, şehrin gürültülü havasından kaçarak dinlenmek isteyenlere büyük imkanlar sunuyor.

Pandemi tedbirlerinde alınan yeni kararlarla birlikte yeşil alanla iç içe olan vatandaşlar, "Pandemide uygulanan kısıtlamalar nedeniyle evde kalarak yeşile ve doğaya hasret kaldık. Yeni kararların alınması sonrasında her fırsatta çocuklarımız ile birlikte doğal yaşamın bütün güzelliklerini yaşayabildiğimiz Büyüleyen mesire alanına gelerek stres atıyoruz. Özellikle Erciyes Dağı'ndan eriyerek gelen buz gibi suyu içmek de bizi serinletiyor. Şehrin gürültülü ve stresli havasından uzak kalmak isteyen vatandaşları da buraya davet ediyoruz" diye konuştu.