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Büyüleyenspor adım adım şampiyonluğa gidiyor

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Amatör A Grubu 6. haftada aynı puana sahip Büyüleyenspor ve Anadolu Yıldızları karşı karşıya geldi. Maçı Büyüleyenspor 2-1 kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir engeli aştı.


Büyüleyenspor kendi evinde 12 aynı puana sahip averajla sırada bulunan Anadolu Yıldızlar'ı ağırladı. Maça hızlı başlayan Büyüleyenspor ilk yarıda kazanılan penaltıyı Osman Çavuş'la gole çevirdi. İkinci yarıda Emre Kaplan'ın ayağından kazandığı golle maçı 2-1 kazanan Büyüleyenspor puanını 15 yükseltti.


Büyüleyenspor Teknik Direktörü Eyüp Gülce, "Bu hafta aynı puanda olduğumuz averajla sırada olan Anadolu Yıldızlar'ı ağırladık. Zor bir maçtı oyuncularımızın gayretiyle bu zorlu mücadeleyi kazandık. Büyüleyenspor adım adım şampiyonluğa gidiyor" dedi.

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