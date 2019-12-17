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Büyüleyenspor, ligden çekildi

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu takımlarından Büyüleyenspor ligden çekildi.


Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A Grubunda yer alan ve bekleneni veremeyen Büyüleyenspor, Futbol İl Temsilciliğine verdiği dilekçe ile bundan sonraki haftalarda karşılaşmalara çıkmayacağını bildirdi. Ligde geride kalan 12.hafta sonunda galibiyet alamayan Sarı-Siyahlılar 1 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. 1 puanla ligin son sırasında yer alan Büyüleyenspor, 2020-2021 sezonunda İkinci Amatör Küme'de mücadele edecek. 12 maçta 16 gol atan Büyüleyenspor kalesinde ise 53 gol gördü.

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