Büyüleyenspor şampiyonluğa inanıyor

Amatör Küme'de finale kalarak büyük bir başarıya imza atan Büyüleyenspor'un gözü şampiyonlukta.

Play-Off yarı finalinde geçen hafta Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor'u 3-2 yenerek adını finale yazdıran Büyüleyenspor, yarın şampiyonluk maçına çıkacak. Yeni Döğerspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Büyüleyenspor, rakibi yenerek çifte bayram yaşamak istiyor. Büyüleyenspor'da yarınki zorlu Yeni Döğerspor maçında kırmızı kart cezalısı Emrah Kaplangiray, Raşit Yılmaz ve Enes Seyis forma giyemeyecek.

Büyüleyenspor Yöneticisi Yunus Camuz yaptığı açıklamada, "Göreve gelirken hedeflediğimiz noktaya yaklaşmış olup hedefe ulaşacağımızdan gram şüphemiz yok. Takım olarak, futbolcular, teknik heyet, yönetim ve taraftar olarak Pazar günü oynayacağımız tüm sezonun sığdığı o final maçına şampiyonluk sözü vererek, hedefe odaklandık. Sezon boyu aldığımız galibiyetler olsun Play-Off yarı final maçında aldığımız galibiyetle daha da anlam kazandı. Final maçını kazanarak sezon boyu verdiğimiz emeklerin çabanın alın terinin gerçek anlamda anlam kazanmasını istiyoruz. Sezon boyu bizlerle emek vermiş sezonu tamamlamış diğer amatör kulüplere yeni sezonda başarılar dileriz. Bu yolda bizden desteğini esirgemeyen sponsorlarımız ve taraftarımıza teşekkürü borç bilip teşekkür ederiz. Göreve gelirken koyduğumuz hedef doğrultusunda Allah'ın izniyle şampiyonluğa gidiyoruz ve şampiyon olacağız. Şampiyon Büyülenspor” dedi.