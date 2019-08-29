Amatör Kümede mücadele edecek olan Büyüleyenspor, şampiyonluk parolasıyla sezonu açtı. Antrenmana yeni transferlerde katıldı.

Amatör Kümede mücadele edecek olan Büyüleyenspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Develi İlçe Stadı'nda ki antrenmana, yeni transferlerde katıldı. Yeni transferlerden Adem Ülker, "Büyüleyenspor'a bütün arkadaşlarım burada olduğu için geçen yıl transfer olacaktım. Bazı nedenlerden dolayı geçen yıl olmadı. Develili olduğum için Develi halkının spor tarafında gelişmesini istiyorum. Bu sene şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Yeni Transferlerden Davut Yıldız da, "Bu sene Büyüleyenspor'a transfer oldum. Bu sezon şampiyonluk yaşamak istiyoruz. Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum" diye konuştu.