İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buz Hokeyi Analig'de Kayseri Takımı Türkiye Dördüncüsü Oldu

Kocaeli’nde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Buz Hokeyi Türkiye Finallerinde mücadele eden Kayseri takımı büyük bir başarıya imza atarak Türkiye dördüncüsü oldu.

Kocaeli'nde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Buz Hokeyi Türkiye Finallerinde mücadele eden Kayseri takımı büyük bir başarıya imza atarak Türkiye dördüncüsü oldu.


Anadolu Yıldızlar Ligi Buz Hokeyi müsabakaları 24 - 26 Nisan 2019 tarihleri arasında Kocaeli ilinde yapıldı.


Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda Kayseri'yi temsil eden takım Türkiye dördüncüsü oldu.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Kocaeli'nden Türkiye dördüncülüğü ile dönen ANALİG Takımımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.