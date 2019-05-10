Buz Hokeyi Analig'de Kayseri Takımı Türkiye Dördüncüsü Oldu

Kocaeli'nde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Buz Hokeyi Türkiye Finallerinde mücadele eden Kayseri takımı büyük bir başarıya imza atarak Türkiye dördüncüsü oldu.

Anadolu Yıldızlar Ligi Buz Hokeyi müsabakaları 24 - 26 Nisan 2019 tarihleri arasında Kocaeli ilinde yapıldı.

Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda Kayseri'yi temsil eden takım Türkiye dördüncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici; Kocaeli'nden Türkiye dördüncülüğü ile dönen ANALİG Takımımızı ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.