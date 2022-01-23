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Buz tutan göletin üzerinde top oynadılar

Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı Göleti buz tutunca çocuklar da buz üzerinde top oynadı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı Göleti buz tutunca çocuklar da buz üzerinde top oynadı.


İlçeye bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde bulunan ve her yıl yaklaşık 250 kuş çeşidine ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Göleti, aşırı soğuklardan dolayı buz tuttu. Gölet üzerindeki buz kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.


Göletin buz tutmasını fırsat bilen çocuklar da buz üzerinde top oynayarak eğlendi. Bazı vatandaşlar da kamışları biçti.

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