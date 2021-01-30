Buzlu yolda yürürken dikkat

Dr. Ali Nihat Erdoğan, buzda yürürken dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgiler vererek, "Minik adımlarla ilerleyip, el cepte yürümeyeceğiz” dedi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle beraber buzlanan yolda yürürken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili bilgiler veren Özel Dünyam Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Ali Nihat Erdoğan, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Buzlu yollarda minik adımlarla yürünmesi ve ellerin cepte olmaması gerektiğini kaydeden Erdoğan, "Kışın ortasında bahar günleri yaşadıktan sonra, nihayet kış geldi ve kar yağdı. Karın yağması çocukları açısından büyük oranda eğlenceli oldu. Kardan adamlar yapıldı, kartopu oynandı. Çocuklar açısından herhangi bir problem yok. Çocuklar düşmelere karşı doğal bir koruma altında düşerek bir yerini kıran ya da inciten çocuk çok azdır. Yaş ilerledikçe, kemikler sertleştikçe işler değişiyor. Artık düşmemek gerekiyor. Karda düşmemek için öncelikle kaymayan bir ayakkabı lazım ama her zaman bu ayakkabılar yeterli olmuyor. Buzun üzerinde bir kar var ise kaymayan ayakkabınız size faydalı olmayabilir. Yine kayıp bir yerlerinizi kırabilirsiniz. O zaman da yeri kontrol ederek gitmeniz lazım. Minik adımlarla ilerlemeniz lazım. El cepte yürümeyeceğiz. El cepte yürürken daha kontrolsüz bir şekilde düşüş olur. Kollarımızı denge için kullanmamız lazım. Düşüş esnasında ister istemez ellerimiz ile kendimizi koruruz ama kötü bir düşüşte başka bir yerimizi değil el bileğimizi kırabiliriz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Düşmemek için uğraşacağız ama düşmek artık kaçınılmaz ise yuvarlak iniş tercih edeceğiz. Bu şekilde yapmayıp ille de düşmeyeceğim diye uğraşırken, sert bir düşüş ile el bileğinizi kırabilir ya da kalçanızın üzerine düşerek kalçanızı kırabilirsiniz, bir yerlerinizi burka bilirsiniz. Bu kırıklar ileri ki yaşlarda daha da önemli oluyor. Çocukken herkes bir kez siftah yapmıştır. Birkaç kez düşmüştür, o yaşlarda düşmek de eğlencelidir. Yaşla birlikte düşmemeyi öğreniriz ama ileri ki yaşlarda kontrol bozukluğu sebebiyle tekrar düşmeler başlar. Evde yürürken bile herhangi bir halının kilimin ucuna takılarak düşme olabilir. Buda kötü sonuçlar doğurabilir. Kış mevsimiyle oluşan bu kar ve buzda bu tarz düşmelere neden olabilir. İleri yaşın başka bir dezavantajı ise kemiklerin erimesidir. Özellikle pandemi dolayısı ile yaşlılarımızda yürüme daha bir azalınca ona bağlı olarak ayrıca kemik eriyor. Bu erime nedeni ile herhangi bir düşüşte kırılma imkanı daha da artıyor. Yaşlılıkta düşme imkanımız daha da artıyor. Düşüp bir yerimizi kırdıktan sonra önemli bir sayfa başlıyor. Ameliyat daha sonra hastanın bakımı, yürütülmesi gibi işler ortaya çıkıyor. O nedenle öncelikli olarak karda düşmememiz için gerekenleri yapacağız, dikkatli olacağız. Özellikle ileri yaş için evde yürümek bile faydalı olacaktır kemik erimesi için ve bir de düşünce artık istikametimiz hastane olmalı" ifadelerini kullandı.