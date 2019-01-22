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Cabbar Başkan'dan esnaflara ziyaret

Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe yönetimi ile birlikte esnafları ziyaret etti.


Esnaflar tarafından memnuniyetle ağırlanan Başkan Cabbar, “Devletimizin zirvesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında sağlanan Cumhur İttifakı'na yakışır bir şekilde, bu ruha halel gelmeden güzel Develimizi daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz. Sevdamızın adı olan Develimize hizmet için sizlerin de dua ve desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

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