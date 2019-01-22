Cabbar Başkan'dan esnaflara ziyaret

Esnaflar tarafından memnuniyetle ağırlanan Başkan Cabbar, “Devletimizin zirvesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında sağlanan Cumhur İttifakı'na yakışır bir şekilde, bu ruha halel gelmeden güzel Develimizi daha da güzelleştirmeye devam edeceğiz. Sevdamızın adı olan Develimize hizmet için sizlerin de dua ve desteklerinizi bekliyoruz” dedi.