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Cabbar Başkandan Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ile birlikte Kayseri Karayolları Bölge Müdürü Erhan Özkaya’yı makamında ziyaret etti.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ile birlikte Kayseri Karayolları Bölge Müdürü Erhan Özkaya'yı makamında ziyaret etti.


Develi-Başköy arası yol genişletme çalışmasını tamamlanması başta olmak üzere 2021 yılında karayollarının yapacağı yatırımlar hakkında istişarelerde bulunan Cabbar Başkan “Develimizin gelişmesi için kurumlarımızla istişarelerimiz devam ediyor. İnşallah 2021 yılında Develi-Başköy yolumuzun tamamlanması planlanmaktadır. Develimizin ihtiyacı olan yatırımları Develimize getirmek için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

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