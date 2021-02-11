Cabbar Başkandan Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ile birlikte Kayseri Karayolları Bölge Müdürü Erhan Özkaya'yı makamında ziyaret etti.

Develi-Başköy arası yol genişletme çalışmasını tamamlanması başta olmak üzere 2021 yılında karayollarının yapacağı yatırımlar hakkında istişarelerde bulunan Cabbar Başkan “Develimizin gelişmesi için kurumlarımızla istişarelerimiz devam ediyor. İnşallah 2021 yılında Develi-Başköy yolumuzun tamamlanması planlanmaktadır. Develimizin ihtiyacı olan yatırımları Develimize getirmek için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.