Cabbar: "Cumhur İttifakı devletin ve milletin beka davasıdır"

Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Develi Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar, Develi'de cumhur ittifakının mimarlarından Milliyetçi Hareket Partisi önceki dönem ilçe başkanı Ali Kabak'ı ziyaret etti.

Ziyaretten dolayı Başkan Cabbar'a teşekkürlerini ileten Ali Kabak “Ülkücülük vatana hizmet, lidere sadakati gerektirir. Bizler de liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin gittiği yoldan giderek cumhur ittifakı ile ülkemiz ve Develimiz için hizmet etmeye gayret göstereceğiz” dedi.

Cumhur İttifakının devletin ve milletin beka davası olduğunu belirten Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Develi Belediye Başkan Adayı Mehmet Cabbar da, “Cumhur İttifakı ile devletimizin zirvesinde gerçekleşen birlik beraberliği Develimizde de yaşatıyor olmanın mutluluğunu ve bereketini yaşıyoruz. Devletimizin Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde AK davanın bir neferi olarak çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.