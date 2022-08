Cabbar: “Seyrani'yi anlatmak için festivallerimize devam edeceğiz”

Uluslararası Âşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivali sonrasında teşekkür mesajı yayımladı.

Başkan Mehmet Cabbar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Develi'mizin en önemli kültür-sanat etkinliği olan ve bu yıl 38.'sini düzenlediğimiz Uluslararası Aşık Seyrani Kültür ve Sanat Festivalimizde bize her sene desteğini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Develi Kaymakamlığı, TÜRKSOY ve sponsor firmalarımız başta olmak üzere; festivalimize renk katan kıymetli sanatçılarımıza davetimize icabet ettikleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca festivalimize ülkemizin farklı şehirlerinden gelerek aşıklık geleneğini yaşatan aşıklarımıza, Özbekistan'ın Fergana şehrinden gelerek bizleri onurlandıran Vali Yardımcısı Hurşit Ahmedov'a ve festival alanımızda Yöresel Ürünler Pazarında stant açarak festivalimize destek olan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca festivalimizin proje aşamasından hayata geçirilip sorunsuz bir şekilde hemşerilerimizle buluşturulmasına kadar özverili gayret gösteren çalışma arkadaşlarıma, festivalimizi ülkemiz geneline tanıtan basın-yayın mensuplarımıza, festivalimizin huzur içinde tamamlanmasına vesile olan emniyet müdürlüğü personelimize, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine, Belediye Meclis Üyelerimize, ve festival boyunca bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan, kendilerine hizmet etmekten onur duyduğum kıymetli Develili hemşerilerime bir kez daha canı gönülden teşekkür ediyorum. Her sene Seyranimizi daha iyi anlamak ve anlatmak adına düzenlediğimiz bu festivalimizi daha da geliştirmek için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz.”