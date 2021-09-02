Cabbar, Zümrüt annenin yaralarını sarmak için kolları sıvadı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın talimatıyla büyük hasar almış olan evin yıkımına başlayan ekipler, daha sonra hafriyatından arındırarak çalışmalarına devam edecek. El ele vererek mağduriyetin giderileceğini belirten Cabbar, “Zümrüt annemize ve ailesine bir kez daha geçmiş olsun diyor, sağlık ve afiyet dolu bir ömür diliyorum” dedi.