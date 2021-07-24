Cabbar'dan "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" mesajı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cabbar, mesajında şunları söyledi:

“Tarafsız ve özgür bir basının varlığı güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsurudur. 24 Temmuz 1908 tarihinde Türk basınında sansürün kaldırılması, "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak her yıl 24 Temmuz'da kutlanmaktadır. Basınımız; haber, düşünce ve bilgiyi tarafsız bir şekilde kamuoyuna ileterek, toplumun doğru bilgilendirilmesi konusunda çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Bu görevi ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarıyla yerine getiren basınımız, haber alma ve öğrenme hakkının layıkıyla kullanılmasına da hizmet etmektedir. Halkımızın haber alma hakkını hayata geçirme gayretiyle zor şartlarda görev yapan basın mensuplarımızı ve basın kuruluşlarımızın "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını" tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.”