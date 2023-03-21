Çağan "Ben de varım" dedi

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı ve Gazeteci Deniz Çağan, AK Parti'den milletvekili aday adaylığını açıkladı.

Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı ve Gazeteci Deniz Çağan, 14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimlerde AK Parti'den milletvekili aday adaylığını açıklayarak, "Aile şirketimiz olan Çağan Grup'ta uzun yıllar üst düzey yöneticilik yaptım. 29.12.2003 tarihinden itibaren benimde ortağı olduğum Çağan Medya Grup bünyesinde yer alan Kanal 38 Televizyonu ve Haber 38 Gazetesi'nde Genel Müdür olarak görev yapmaktayım. Ayrıca Kayseri'de faaliyet gösteren (Basın İlan Kurumu Onaylı) 3 yerel gazeteden biri olan Gazete Kayseri'nin Ortağı ve Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmaktayım. 2021 yılında Kayseri Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı olarak seçildim. Ve halen görevime devam etmekteyim. Yapılacak seçimlerin başta Kayseri'miz olmak üzere, Ülkemiz ve Milletimiz için hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

Çağan, "Öncelikle asrın felaketi olarak nitelendirilen Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabr-ı cemil, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Siyasetin, insana yüklediği sorumluluğun bilinciyle Allah'ın rızası, milletin duası için yapılması gereken bir görev olduğunu daha baştan bilerek, özümseyerek Kayseri'mize ve hemşehrilerimize hizmet edebilmek amacıyla Ak Parti'mizden Kayseri Milletvekili aday adayı olmak için Bismillah dedik. Kurulduğu günden bu yana üyesi olduğum Ak Parti'den aday adayı olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bir dünya Lideri Olan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve talimatları istikametinde her zaman Kadim Şehir Kayserimiz ve Ülkem için özveriyle çalışmaktan ve bu Cennet Vatana hizmet etmekten büyük gurur duyacağım. Dün olduğu gibi bugün de AK Partimizin çatısı altında Türkiye Yüzyılı'nda asrın lideri Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve partimizin emrinde Ak Parti Saflarından kutlu bir yola çıkan Milletvekili Aday Adayı olarak, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinin İslam Alemi ve dahi Ülkemiz adına bir kez daha hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.