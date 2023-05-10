Çağan, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine 4 gün kala sahadaki çalışmalarını sürdüren Ak Parti Milletvekili Adayı Deniz Çağan, Milletvekili Adayı Murat Cahid Cıngı ile birlikte vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Milletvekili Adayları Deniz Çağan ve Murat Cahit Cıngı, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Orhan Özmen ve Ahmet Sarıkaya ile birlikte, il başkanlığınca belirlenen program dahilinde ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Seçimlere son 4 gün kala, Talas Yenidoğan Mahallesini ziyaret eden Çağan, esnafın kapısını çalarak, destek istedi. Mevlana mahallesinde kurulan semt pazarında, pazarcı esnafı ve vatandaşın nabzını tutan Çağan ve Cıngı, mevlana mahallesinde faaliyet gösteren esnafla da bir araya geldi. Toplumun her kesimine ulaşmanın azmi ile çalışan Ak Parti Milletvekili Adayı Deniz Çağan, tramvayda yolculuk eden vatandaşlarla da sohbet etti. Talas'ın Han ve Harman Mahallesi muhtarlıklarını da ziyaret eden heyet, görüş alışverişinde bulundu. Özellikle ‘Z' kuşağı dediğimiz gençlerin yoğun olarak kullandığı kafeteryaların da kapısını çalan Çağan ve Cıngı, gençlerin 14 Mayıs seçimlerine ilişkin düşünce ve görüşlerini aldı.

Gün boyu süren ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Ak Parti Milletvekili Adayı Deniz Çağan, “Talas ilçemiz Kayseri'nin adeta sosyal yönü, restorant ve kafeteryaları, üniversite yurtları ile adeta 24 saat yaşayan bir ilçemiz. Bizler bu gün gerçekten çok faydalı olduğunu düşündüğümüz ziyaretler gerçekleştirdik. Gençlerimiz gelecekten umutlu. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir bir hayata geçirilen projeler, vatandaşımız tarafından takdirle karşılanıyor. Genç nüfusa yönelik de yapılan çalışmaların karşılık bulduğunu görmek bizleri ayrıca mutlu etti. Yakalanan bu istikrarın devamı açısından 14 Mayıs Pazar günü yapılacak seçimler büyük önem taşıyor. Yine güçlü bir meclis yapısı ve ardından da sayın cumhurbaşkanımıza yetki verilmesiyle birlikte hedefimize daha emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.