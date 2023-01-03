Çağdaş Atan perşembe günü imzayı atıyor

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, 3 yıllık anlaşmaya vardıkları Çağdaş Atan'ın Perşembe günü imzayı atacağını söyledi.

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile 3 yıllık sözleşme imzalayacaklarını söyleyerek, imza töreninin Perşembe günü yapılacağını kaydetti. Koç, “Çağdaş hocayla anlaştık. 3 yıllık sözleşme imzalayacağız. Perşembe günü imza töreni yapacağız. Bu haliyle görevinin başında. Herhangi bir ihtilafımız yok. Her şey gayet iyi. O da çok memnun, bizde çok memnunuz” dedi.