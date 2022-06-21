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Çağdaş Atan'ın ekibi belli oldu

Kayserispor’un yeni Teknik Direktör Çağdaş Atan’ın ekibi belli oldu.

Kayserispor'un yeni Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın ekibi belli oldu.



Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Çağdan Atan dönemi başladı. Sarı kırmızılı kulüp ile 1 yıllık sözleşme imzalayan 42 yaşındaki teknik adamın ekibinde 7 isim var. Çağdaş Atan'ın 6 antrenörünün yanı sıra Kayserispor kulübünün analiz antrenörlerinden Serhan Erturhan da, Çağdaş Atan'ın yardımcıları arasında yer alacak.


Çağdaş Atan'ın ekibinde şu isimler yer aldı:


Mustafa Keçeli: Yardımcı Antrenör


Hasan Fırat: Yardımcı Antrenör


Murat Özkütükçü: Yardımcı Antrenör


Altay Dağdelen: Kaleci Antrenörü


Emre Demirci: Atletik Performans Antrenörü


Serhan Erturhan: Analizci


Ufuk Özbey: Analizci

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