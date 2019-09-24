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Çakı katındaki kömürlükte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kayseri’de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Kayseri'de bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, olay Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye mahallesi Fark sokakta 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın çatı katında bulunan kömürlükte bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yangında yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma ile yangını söndürdü.


Olayla ilgili olarak işlem başlatıldı

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