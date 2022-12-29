İhlas Haber Ajansı

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Çaldığı elektrik kablolarını araca yüklerken suçüstü yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, çaldığı iletişim ve elektrik kablolarını araca yükleyen bir kişi suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Araştırma ekiplerince yapılan devriye sırasında demir kesme makasıyla kestiği iletişim ve elektrik kablolarını araca yükleyen bir kişi suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemelere el konulurken şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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