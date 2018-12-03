Çaldıkları malzemeler ile beraber yakalandılar

Kayseri'de jandarma ekipleri, bir evden hırsızlık yapan 2 kişiyi, çaldıkları malzemeler ile beraber yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgaz iilçesine bağlı Gesi mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayında, bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı alan jandarma ekipleri harekete geçti.

Olay bölgesinde ve çevrede araştırma yapan ekipleri, olayın şüphelileri oldukları tespit edilen B.Ö. ve İ.K.'yı çalınan malzemeler ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Ele geçirilen malzemeler de mağdurlara teslim edildi.

Şüphelilerden, B.Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kayseri Kapalı Cezaevine teslim edilmiştir.