İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çalınan araç terk edilmiş halde bulundu

Kayseri’de dün akşam saatlerinde çalınan araç camları kırılmış vaziyette terk edilmiş olarak bulundu.

Kayseri'de dün akşam saatlerinde çalınan araç camları kırılmış vaziyette terk edilmiş olarak bulundu.


Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde 38 HB 663 plakalı araç park halindeyken dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.


Çalıntı araç bu gün öğle saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir binanın önüne terk edilmiş halde bulundu. Camları kırılan ve terk edilen aracın üzerinde polis ekipleri parmak izi çalışması yaptı.


Yetkililer, hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.