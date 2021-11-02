Çalınan kamyonet plakası değiştirilmiş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre Tacettin Veli Mahallesi Etiler Sokak üzerinde 1988 model kamyonet çalındı. Çalıntı ihbarının alınmasının ardından çalışma başlatan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 8 saatlik kamera kaydı inceleyen ekipler, çalınan kamyoneti Erkilet bölgesinde farklı plaka takılmış halde buldu. Olayla ilgili M.Y ve Y.T. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.