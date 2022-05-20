Çalınan otomobiller sahiplerine teslim ediliyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; değişik tarihlerde çalınan iki otomobil bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nce kentte meydana gelen oto hırsızlığı olaylarına karşı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Fevzi Çakmak Mahallesi'nde S.U.'ya ait otomobilin çalınması olayıyla ilgili çalışmasını sürdüren ekipler; otomobili Yıldızevler Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Yapılan araştırmalarda otomobil içerisindeki S.U.'ya ait kredi kartlarından yapılan harcamalardan ve incelenen güvenlik kameralarından şüphelinin A.Z. olduğu tespit edildi. Otomobil, S.U.'ya teslim edilirken A.Z.'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nce il merkezinde çalıntı otolar ile ilgili yapılan çalışmalarda ayrıca Ziya Gökalp Mahallesi Ege Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen bir otomobilin sorgusu yapıldı. Otomobilin yapılan sorgusunda 1 yıl önce çalıntı kaydı olduğu belirlendi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda şüphelilerin R.A. ile M.K. olduğu, şahısların devamlı olarak aracı başka plakalar takmak suretiyle kullandıkları tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, şahıslardan birinin yapılan incelemesinde aranması olduğu da tespit edildi.