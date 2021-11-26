İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Çalıştığı inşaatın 11. katından düşen işçi hayatını kaybetti

Kayseri’nin Talas ilçesinde, çalıştığı inşaatın 11.

Kayseri'nin Talas ilçesinde, çalıştığı inşaatın 11. katından düşen 18 yaşındaki işçi, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda 11. katta çalışan Bedirhan Y., dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Bedirhan Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği inşaatta inceleme yaptı. Talihsiz gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.