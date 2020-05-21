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Çalıştığı inşaatın merdiven boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Kayseri’de bir inşaat işçisi, çalıştığı sırada merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Kayseri'de bir inşaat işçisi, çalıştığı sırada merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi Cami Caddesi üzerinde bir inşaatta sıvacılık yapan M.B.(39), sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek merdiven boşluğundan düştü. Boşluğa düşen M.B. ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.


112 ekiplerinin olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı adam hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri olay yerinde inceleme çalışması başlattı.

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