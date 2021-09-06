Çalıştığı inşaatta zemine çakılan işçi ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, 2. kattan beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Becen Mahallesi Becen Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, çalıştığı inşaata iskele sökmeye gelen S.Ö., dengesini kaybederek 2. kattaki merdiven boşluğuna düştü. Zemine düşen işçi ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

S.Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri de inşaat içerisinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.