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Çalıştığı şantiyede rahatsızlanan bekçi hayatını kaybetti

Kayseri’de bir inşaat şantiyesinde rahatsızlanan bekçi hayatını kaybetti.

Kayseri'de bir inşaat şantiyesinde rahatsızlanan bekçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Şirintepe Mahallesinde meydana gelen olayda, bir inşaat şantiyesinde bekçilik yapan Sinan K.'ye (62), bir süre ulaşamayan çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine şantiye alanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sinan K., burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yapılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze inceleme yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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