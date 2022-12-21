Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde cam silerken beton zemine düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Yeşilevler Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 4. kattaki ikametin camını silen B.Ö. (45), dengesini kaybederek binanın beton zeminine düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

B.Ö.'nün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.