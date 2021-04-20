İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cami hırsızları yakalandı

Kayseri’de cami tuvaletlerinde meydana gelen musluk hırsızlığı olaylarıyla ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri'de cami tuvaletlerinde meydana gelen musluk hırsızlığı olaylarıyla ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslarda yapılan aramalarda 50 adet çalıntı musluk ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre son günlerde kentte bulunan cami tuvaletlerinde ve şadırvanlarında meydana gelen musluk hırsızlığı olayları ile ilgili olarak Hırsızlık Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen M.Ç. suçüstü olarak yakalandı. Olayın diğer şüphelileri olan U.K, B.Ç. ve E.Y. de yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan elde edilen 50 adet çalıntı musluk ise müştekilerine teslim edildi.


Şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.