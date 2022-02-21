İhlas Haber Ajansı

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Cami musluklarını çalan şahıslar yakalandı

Kayseri’de 6 farklı camiden musluk çaldığı belirlenen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri'de 6 farklı camiden musluk çaldığı belirlenen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Talas ilçesinde 6 farklı camide meydana gelen muslukların çalınması olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda olayların şüphelisi olarak M.İ. (35) ve G.C.K. (35) düzenlenen operasyonla yakalandı. Ayrıca ekiplerce çalınan musluklar da ele geçirildi.


Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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