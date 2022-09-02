Cami temeli ihalesi yapıldı

E-ihale sistemi üzerinden yapılan ihalenin ilk oturumuna göre, ihalede en düşük fiyatı Harbiye İnşaat Solmaz Taahhüt iş ortaklığı verdi. İhaleye Kayseri'den iki şirket katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihale odasında e-ihale yolu ile teklif veren 6 şirketin teklifi ihale komisyonu tarafından açıldı. Açılan tekliflere göre Ayzer Grup 61 milyon TL, Sungur Plan Yapı Malzemeleri 76 milyon 641 bin TL, Harbiye İnşaat Solmaz Taahhüt iş ortaklığı 60 milyon 823 bin TL, Evrensel Yol İnşaat Açıkalın iş ortaklığı 61 milyon 946 bin TL, Fahri Taban 74 milyon 760 bin TL, Melikşah Enerji A.Ş. 63 milyon 357 bin TL teklif verdi. Birinci oturumu tamamlanan ihaleye göre, en düşük teklifi veren Harbiye İnşaat Solmaz Taahhüt iş ortaklığı madencilik 60 milyon 823 bin TL teklif veren firma olurken, ihale komisyonu evrakların incelemesini bitirdikten sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın onayına sunacak.

İhalede en düşük teklifi sunan Harbiye İnşaat Solmaz Taahhüt'ün aynı zamanda mevcut millet parkının yapımını üstlenen şirket olduğu, verilen fiyatların üzerine yüzde 18 KDV eklenince toplam rakam 71 milyon 771 bin 140 TL'ye ulaşmış olacak.