Camide aşılama devam ediyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde 55 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına camide devam ediliyor.

Aşı çalışmasıyla ilgili bilgiler veren Develi İlçe Sağlık Müdürü Fatma Anteplioğlu, 55 yaş ve üzeri vatandaşları aşılanma için aile hekimlerine ve hastanelere davet etti. Anteplioğlu, "Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığımız 55 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanma fırsatını doğurdu. Aile Hekimliğimiz ve Develi Devlet Hastanemizde randevu alarak vatandaşlarımız aşılarını yaptırabilmekteler. Ancak ilçemizde hem vatandaşlarımızın aşı yaptırabilme olanaklarını kolaylaştırmak hem de ilçemizde ki aşılanma oranını arttırmak burada şu anda belediyemizden verdiğimiz anonslarla Çarşı Camimiz de Covid-19 aşısı yapmaktayız. Sadece camimiz de değil aynı zamanda köylerimize bugün ve dün çıkarttığımız ekiplerle köylerimizi tek tek dolaşarak camilerimizden, muhtarlıklarımızdan anonslar vererek yine aşılama faaliyetlerimize devam ediyoruz" ifadelerine kullandı.

Anteplioğlu, "Burada fedakarca çalışan ilçe sağlık ekiplerime çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı da Covid-19 aşısı yaptırmak anlamında duyarlı olmaya davet ediyorum Çünkü ; bazı vatandaşlarımız aşı yaptırmak istemiyorlar. Toplumsal bağışıklık kazanmamız adına önümüzde ki günlerin güzel ve müreffeh , sağlıklı geçmesi adına bağışıklama hizmetimiz gerçekten çok önemli bu anlamda vatandaşlarımızı aşı olmaları için bugün buraya aile hekimliklerimize, hastanelerimize davet ediyorum, teşekkür ediyorum" diye konuştu.