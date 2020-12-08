Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo ameliyat oldu.

Hes Kablo Kayserispor takımının orta saha futbolcusu Gustavo Campanharo, özel bir hastanede ameliyat oldu. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncumuz Gustavo Campanharo'nun karın ağrısı şikayeti üzerine yapılan incelemelerde akut apandisit tespit edilmiş olup laparoskopik apendektomi (kapalı cerrahi) yöntemi ile tedavi edilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini temenni ediyoruz" denildi.

Brezilyalı futbolcu Campanharo, 3 hafta sonra takımla çalışmalara başlayacak ve 4 hafta sonrasında takımındaki yerini alabilecek.