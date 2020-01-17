Campanharo imzayı böyle attı

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, kulüp tesislerinde düzenlenen törende sözleşmeyi imzaladı ve görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Hafta içinde ailesi ile birlikte Kayseri'ye gelen Gustavo Campanharo sağlık kontrolünden geçtikten sonra kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine katıldı. Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı'nın da bulunduğu törende Gustavo Campanharo kendisini Kayserisporlu yapan sözleşmeyi imzaladı.

Sarı-Kırmızılı takımda 88 sırt numaralı formayı giyecek olan Campanharo orta saha ve forvet arkasında etkili bir isim.