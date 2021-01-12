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Campanharo tedavi oluyor

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Campanharo tedavi görüyor.

Hes Kablo Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Campanharo tedavi görüyor.


Süper Lig'in 19.haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo tedavi altına alındı. Geride kalan Yeni Malatyaspor maçında hafif sakatlık geçiren ve bacağında sakatlık oluşan Brezilyalı orta saha futbolcusunun Gaziantep FK maçına kadar ağrılarından kurtulması için çaba sarfediliyor.


Son 2 maçta alınan galibiyetlerle mücadelesi ile önemli rol üstlenen Gustavo Campanharo, "Sakatlığım geçmesini ve Gaziantep deplasmanında oynamak istiyorum. Takım olarak iyi bir çıkış yakaladık. Bunu sürdürmek istiyoruz. Bu durumda forma giymek hedefindeyim" dedi.

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