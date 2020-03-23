İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Campanharo'nun ailesi 'evde kal' çağrısına uyuyor

Kayserispor’un Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, korona virüs salgınında ’evde kal’ çağrısına ailesi ile birlikte uyuyor.

Kayserispor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, korona virüs salgınında 'evde kal' çağrısına ailesi ile birlikte uyuyor.


Hes Kablo Kayserispor'un 27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, gününün büyük bir bölümünü ailesi ile birlikte geçiriyor. İyi bir aile babası olarak tanınan Campanharo, evde geçirdiği zamanın bir bölümünü de takipçileri ile paylaşıyor. Campanharo, oğlu August ile birlikte oynadığı konsol oyununun videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. August, konsol oyununda Kayserispor'u seçerek babasına gol attırdı. Gustavo Campanharo da bu anları sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.