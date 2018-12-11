Çanakkale Şehitleri Anıt Parkında çalışmalar devam ediyor

Develi Belediyesinin kardeş belediyesi olan İzmit Belediyesi ile Yukarı Develi Mahallesi Dev Ali Türbesinin yanında yürüttüğü Çanakkale Şehitleri Anıt Parkı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında kot farkından kaynaklanan duvarların yapımı tamamlanan çalışma alanında heykeller de yerine monte edildi. 9 adet kamelyanın da yerleştirildiği çalışmalarda otomatik sulama sistemi ve aydınlatma için de yer altından elektrik döşemesi yapıldı. Çim ekilecek alanların tesviyesinin de yapıldığı çalışmalarda zemin döşemesi için bazalt yapım işi hava şartlarına göre devam edecek.