Çanakkale Zaferi Tomarza'da coşku ile kutlandı

Tomarza'da Çanakkale Zaferi coşku ile kutlanarak, şehitler de rahmetle anıldı.

Tomarza'da, 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz zaferinin 106. Yıldönümü töreni Tomarza Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Tomarza İlçe Kaymakamı Emre Cebeci ve İlçe Belediye Başkan Davut Şahin mozoleye çelenk koyması ile tören devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Jandarma Astsubay Çavuş Furkan Hünerli tarafından yapıldı. Tomarza Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Hayrunnisa Killik, Çanakkale Destanı şiirini okudu. Hükümet Konağı tören alanında düzenlenen çelenk koyma töreni burada son bulduktan sonra Tomarza İlçe Kaymakamı Emre Cebeci Şahit yakınları ve Gazileri makamında ağırladı. Daha sonra Tomarza İlçe Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve kurum amirleri ilçe merkezinde bulunan Şehit Kabirlerini ziyaret ederek burada dualar okudular. Son olarak Tomarza Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan program protokol ve katılımcılar tarafından izlendikten sonra 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz zaferinin 106 kutlamaları son buldu.

Programa; Tomarza İlçe Kaymakamı Emre Cebeci ve Tomarza İlçe Belediye Başkan Davut Şahin, Tomarza İlçe Garnizon Komutanı, Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt başta olmak üzere kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katılım sağladı.