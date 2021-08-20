Çandıroğlu çiçeklerle uğurlandı

Kayseri'de iki dönem İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüten Bilal Yılmaz Çandıroğlu'na, personel tarafından veda töreni düzenlendi.

Bilal Yılmaz Çandıroğlu, ilk önce çevrimiçi ilçe milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi. Birlikte huzur içinde çalışmaktan dolayı teşekkür eden Çandıroğlu; “Yeniden kendi memleketimize hizmet etme şerefine nail oldum. Sizinle çalışmak ve sizi tanımak çok güzeldi. Bu makamlar takdir makamlarıdır. Şerefle, elimizden geldiği kadar vatanımıza ve memleketimize hizmet etmeye çalıştık. Ayrıca kendi memleketimizde bu görevi yapmanın bizim için ayrı bir önemi vardı. Özellikle bu zorlu salgın sürecinde çocuklarımızın eğitim ihtiyacını en aza indirmek için çalışmalarda bulunduk. Kayserimizin eğitim ve öğretimde belirlenen hedeflere ulaşması için var gücümüzle çalıştık. Biz, bize emanet edilen öğrencilerimize Allah için memleket için sahip çıkmaya ve onları bir adım daha ileriye taşıma gayreti içerisinde olduk. Sizlere veda ederken, milli eğitim camiasına ve bütün Kayserililere sevgi, saygı ve güven üzerine inşa ettiğimiz çalışma heyecanımıza sürekli destek ve katkılarıyla güç katan tüm çalışma arkadaşlarım ve paydaşlarımıza, sonsuz teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Haklarınızı helal edin” dedi.

Personel ile tek tek tokalaşarak helallik isteyen Bilal Yılmaz Çandıroğlu, alkış ve çiçeklerle uğurlandı.