Çandıroğlu öğretmenlerin sıkıntılarını dinledi

İl Milli Eğitim Müdür Bilal Yılmaz Çandıroğlu, 'Yalnız Değilsiniz' projesi kapsamında Din Kültürü Ahlak Bilgisi ve İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmenleriyle çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Çandıroğlu toplantıda yaptığı konuşmasında, "Toplanmamızın amacı sizlerle hasbihal etmek, halinizi, durumunuzu, derdinizi dinlemek ve birlikte çözümler üretmektir" diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, öğretmenlerin pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntılarla ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu.