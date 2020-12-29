İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çandıroğlu öğretmenlerin sıkıntılarını dinledi

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, öğretmenlerin sıkıntılarını dinledi.


İl Milli Eğitim Müdür Bilal Yılmaz Çandıroğlu, 'Yalnız Değilsiniz' projesi kapsamında Din Kültürü Ahlak Bilgisi ve İmam Hatip Meslek Dersleri Öğretmenleriyle çevrim içi toplantıda bir araya geldi. Çandıroğlu toplantıda yaptığı konuşmasında, "Toplanmamızın amacı sizlerle hasbihal etmek, halinizi, durumunuzu, derdinizi dinlemek ve birlikte çözümler üretmektir" diye konuştu.


Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu, öğretmenlerin pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntılarla ilgili olarak görüş alışverişinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.