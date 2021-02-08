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Çandıroğlu, öğretmenlerle bir araya geldi

Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" açılışında öğretmenlerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" açılışında öğretmenlerle bir araya geldi.


Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Yarıyıl Tatil dönemi Mesleki Çalışma Programında yaptığı konuşmasında, “Öğretmenlerimizin bu süreçte gösterdiği olağanüstü çabanın farkındayız. Yöneticiler olarak bizim işimiz eğitim öğretim ortamlarını hazır hale getirmektir ancak asıl işi yapan öğretmen arkadaşlarımızdır" dedi.


Ürettikleri projelerle, çalışmalarla yöneticiler olarak öğretmenlerin hizmetinde olmaya devem edeceklerini belirten Çandıroğlu, Milli Eğitim Müdürlüğü kapılarının herkese açık olduğunu belirtti.

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