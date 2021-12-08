Canözkan'dan Ali İhsan Kabakcı'ya ziyaret

3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda Gençler kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Kayserili sporcu Alptekin Canözkan, İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti.

Önceki yıllarda birçok başarıya imza atan Alptekin Canözkan, Kasım ayında Ankara Gölbaşı'nda yapılan Türkiye Gençler Bilardo Şampiyonası 2. Etap Müsabakalarında Türkiye üçüncüsü oldu. Bronz madalya kazanan sporcu İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret ederek sevincini paylaştı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, milli sporcu Alptekin Canözkan'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.