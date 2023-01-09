Cardoso 5. golünü attı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Miguel Cardoso, bu sezonki 5. golünü attı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da forma giyen Miguel Cardoso, Ankaragücü maçında attığı golle bu sezonki 5. golünü kaydetti. Sarı kırmızılı takımın en etkili isimlerinden birisi haline gelen 28 yaşındaki futbolcu, takımının başkentteki tek golüne imza koydu.

Bu sezon İstanbulspor, Hatayspor, Ümraniyespor ve Adana Demirspor maçında rakip fileleri havalandıran Cardoso, Ankaragücü maçında da meşin yuvarlağı allarla buluşturdu ve 5. golünü attı.