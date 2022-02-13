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Carlos Mane Koronavirüse yakalandı

Yukatel Kayserispor’un Portekizli futbolcusu Carlos Mane, Koronavirüs’e yakalandı.

Yukatel Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Carlos Mane, Koronavirüs'e yakalandı.


Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un Portekizli futbolcusu Carlos Mane, Koronavirüs salgınına yakalandı. İstanbul deplasmanında Galatasaray oynanacak maç için ttakım kafilesinde bulunan Mane'nin koronavirüs testinin pozitif çıktı. Maç öncesinde raporu alan sarı kırmızılı kulüp yetkilileri Mane'yi kadrodan çıkardı.


Koronavirüs salgınından ötürü karantina sürecine giren Carlos Mane, Galatasaray maçından sonra bu hafta Kayseri'de oynanacak Giresunspor maçı kadrosunda da olmayacak.

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